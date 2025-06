Dove vedere in tv Inter-River Plate, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming

L’Inter vuole chiudere in bellezza la sua fase a gironi per quanto riguarda il Mondiale per club 2025. I nerazzurri, infatti, si rimboccano le mani per la sfida contro il River Plate, con il chiaro obiettivo di puntare al primo posto del girone. La formazione di mister Christian Chivu, infatti, sarà di scena alle ore 03.00 italiane nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno al Lumen Field di Seattle (Washington) per una partita che metterà sul piatto 3 punti davvero pesantissimi con le due squadre che vogliono il passaggio del turno.

Al momento il Gruppo E vede i biancorossi argentini al comando con 4 punti e +2 di differenza reti, a braccetto proprio con l’Inter che, invece, è ferma a +1 in differenza reti. Terza posizione per il Monterrey con 2 punti, ultimi gli Urawa Red Diamonds a quota 0. In poche parole, quindi, l’Inter in caso di vittoria sarà prima nel girone. Se si chiuderà in parità avrà la precedenza il River Plate con il Monterrey che, in caso di successo, si inserirà a quota 5.

I nerazzurri dovrebbero schierarsi con il consueto 3-5-2 con Sommer tra i pali, Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, quindi a centrocampo Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan e Dimarco, mentre in avanti agiranno Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito.

Come seguire il match in tv? La sfida tra Inter e River Plate sarà disponibile in tv su Italia 1, mentre in streaming si potrà seguire su DAZN e Mediaset Infinity.

