Dove vedere in tv Inter-Fluminense, Mondiale per club 2025: orario, programma, streaming e formazioni

Si inizia a fare davvero sul serio al Mondiale per club 2025. Siamo pronti per vivere gli attesissimi ottavi di finale della competizione FIFA e, nel caso delle squadre italiane, entrambe sono pronte per le rispettive sfide. Nel caso dell’Inter, sarà la Fluminense la rivale del primo turno della fase ad eliminazione diretta, per un match assolutamente da non sottovalutare, che potrebbe aprire uno scenario interessante per la formazione vincitrice.

Quale sarà il programma? Inter-Fluminense si giocherà lunedì 2 luglio alle ore 21.00 italiane (le ore 15.00 locali) al Bank of American Stadium di Charlotte (North Carolina), casa dei Carolina Panthers della NFL. Un match di estrema importanza per la squadra allenata da mister Chivu che, in caso di passaggio del turno, andrà a sfidare la vincente dello scontro tra il Manchester City di Pep Guardiola e l’Al-Hilal del grande ex Simone Inzaghi.

Quali saranno le formazioni? L’Inter dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2 con Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa davanti a Sommer, quindi Dumfries e Dimarco esterni di un centrocampo che vedrà Barella, Asllani e Mkhitaryan in mezzo. Davanti, assieme a Lautaro Martinez vedremo ancora Francesco Pio Esposito con Marcus Thuram che scalpita. I brasiliani, invece, opteranno ancora per il 4-3-3 con l’ex rossonero Thiago Silva nel cuore della difesa. Per i nerazzurri occhio ai diffidati che sono: Asllani, Barella, Lautaro Martinez, Bastoni, Carlos Augusto, S. Esposito e Dumfries.

Come seguire il match in tv? La partita tra Inter e Fluminense sarà visibile in diretta su Canale 5. In streaming si potrà seguire su DAZN e Mediaset Infinity.

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 (orari italiani)

Lunedì 30 giugno

Ore 21.00 Inter – Fluminense

PROGRAMMA INTER-FLUMINENSE: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity e DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; F. P. Esposito, Lautaro Martinez.