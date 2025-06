Dove vedere in tv il Tour de France 2025: orari, programma, streaming, le 21 tappe

Manca sempre meno al via della 112esima edizione del Tour de France. La corsa francese si svolgerà in ventuno tappe dal 5 al 27 luglio, con partenza da Lille ed arrivo a Parigi. Tanta attesa per un appuntamento che cattura l’attenzione mondiale. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) sono pronti a darsi battaglia per conquistare la Grande Boucle 2025.

I corridori dovranno affrontare 3.300 chilometri totali, distribuiti come detto in ventuno tappe insidiose. Tra queste, anche due cronometro individuali che potrebbero rimescolare le carte per la classifica generale. Alpi e Pirenei saranno però, come sempre, il vero e proprio momento cruciale del Tour, con gli arrivi sul Mont Ventoux e sul Col de la Loze.

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le tappe verranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, Discovery Plus, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 5 luglio – Prima tappa Lille Métropole-Lille Métropole (184.9km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.36 circa

Domenica 6 luglio – Seconda tappa Lawuin-Planque-Boulogne-Sur-Mer (209.1km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo: 17.20 circa

Lunedì 7 luglio – Terza tappa Valenciennes-Dunkerque (178.3km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.18 circa

Martedì 8 luglio – Quarta tappa Amiens Métropole-Rouen (174.2km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.22 circa

Mercoledì 9 luglio – Quinta tappa Caen-Caen (33km)

Cronometro individuale

Prima partenza: 13.10

Ultima partenza: 17.42

Giovedì 10 luglio – Sesta tappa Bayeux-Vire Normandie (201.5km)

Orario di partenza: 12.35

Orario di arrivo: 17.14 circa

Venerdì 11 luglio – Settima tappa Saint-Malo-Mûr de Bretagne Guerlédan (197km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 16.39 circa

Sabato 12 luglio – Ottava tappa Saint-Méen-le-Grand-Laval Espace Mayenne (171.4km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.04 circa

Domenica 13 luglio – Nona tappa Chinon-Châteauroux (174.1km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.07 circa

Lunedì 14 luglio – Decima tappa Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy (165.3km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.25 circa

Martedì 15 luglio giorno di riposo

Mercoledì 16 luglio – Undicesima tappa Toulouse-Toulouse (156.8km)

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.05 circa

Giovedì 17 luglio – Dodicesima tappa Auch-Hautacam (180.6km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.32 circa

Venerdì 18 luglio – Tredicesima tappa Loudenvielle-Peyragudes (10.9km)

Cronometro individuale

Primo corridore: 13.10

Ultimo corridore: 17.31

Sabato 19 luglio – Quattordicesima tappa Pau-Luchon-Superbagnères (182.6km)

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 17.07 circa

Domenica 20 luglio – Quindicesima tappa Muret-Carcassonne (169.3km)

Orario di partenza: 13.20

Orario di arrivo: 17.08 circa

Lunedì 21 luglio giorno di riposo

Martedì 22 luglio – Sedicesima tappa Montpellier-Mont Ventoux (171.5km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 16.44 circa

Mercoledì 23 luglio – Diciassettesima tappa Bollène-Valence (160.4km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo: 17.10 circa

Giovedì 24 luglio – Diciottesima tappa Vif-Courchevel Col de la Loze (171.5km)

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 17.12 circa

Venerdì 25 luglio – Diciannovesima tappa Albertville-La Plagne (129.9km)

Orario di partenza: 13.30

Orario di arrivo: 17.18 circa

Sabato 26 luglio – Ventesima tappa Nantua-Pontarlier (184.2km)

Orario di partenza: 12.05

Orario di arrivo: 16.12 circa

Domenica 27 luglio – Ventunesima tappa Mantes-la-Ville-Paris Champs-Èlysèes (132.3km)

Orario di partenza: 16.10

Orario di arrivo: 19.26 circa