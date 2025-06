Dove vedere in tv il sorteggio di Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Sarà di scena domani il sorteggio di Wimbledon 2025, un autentico rito per il tennis che va a compiersi secondo le sue solite norme: testa di serie numero 1 da una parte, numero 2 dall’altra, e poi c’è solo da incrociare le dita per questo o quel tennista in termini di fortuna.

Sono tante le tradizioni che si andranno a replicare: l’apertura al lunedì per Carlos Alcaraz (che porta direttamente al martedì Jannik Sinner), l’apertura al martedì per Barbora Krejcikova, i campioni in carica in sostanza. E ce n’è un’altra piuttosto particolare: a Wimbledon, se il meteo a Roehampton oggi sarà benevolo, si effettuerà il sorteggio a qualificazioni già completate, cosa non esattamente comune all’interno del consesso tennistico.

Il sorteggio di Wimbledon si terrà venerdì alle ore 11:00 italiane. Non è stato ancora comunicato se Sky Sport offrirà una diretta tv su uno dei suoi canali, ma tradizionalmente il sito di Wimbledon, alla sezione Video & Radio, ne offre la copertura in streaming sia in video che in audio (il primo servizio è attivo da pochi anni, il secondo da più di tre lustri).

CALENDARIO SORTEGGIO WIMBLEDON 2025

Venerdì 27 giugno

Ore 11:00 Sorteggio tabelloni Wimbledon 2025

PROGRAMMA SORTEGGIO WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale di Wimbledon, sezione Video & Radio