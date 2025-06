Dove vedere in tv il Settecolli 2025 di nuoto: orari 26-28 giugno, programma, streaming

Dal 26 al 28 giugno andrà in scena l’edizione 2025 del Trofeo Settecolli a Roma. Nella piscina del Foro Italico, ultime prove generali prima dei Mondiali a Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto. La Nazionale italiana di nuoto risponderà in maniera importante all’appello, desiderosa di testarsi in un meeting che attirerà la presenza di tanti atleti stranieri di altissimo livello.

Grande curiosità per il ritorno di Thomas Ceccon. Il vicentino, dopo l’esperienza in Australia, è tornato nel Bel Paese e le sue aspettative sono ambiziose. Campione olimpico dei 100 dorso, il veneto da quest’anno vuole portare avanti con grande serietà anche l’accoppiata col 200 dorso, al fine di poter avere a sua disposizione un’altra possibilità a livello individuale.

Prevista anche la presenza di Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano aveva saltato l’appuntamento degli Assoluti primaverili, visti gli impegni nelle acque libere. Scopriremo se l’azzurro saprà ottenere dei tempi di rilievo nelle distanze degli 800 e dei 1500 stile libero. In tutto questo, vi saranno grossi nomi a caccia del pass per la rassegna iridata, come ad esempio Benedetta Pilato nei 50 rana e Alessandro Miressi nei 100 stile libero.

Il Trofeo Settecolli 2025 di nuoto terrà banco dal 26 al 28 giugno nella piscina del Foro Italico a Roma. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dei giorni di gara.

SETTECOLLI 2025 NUOTO

Giovedì 26 giugno

Batterie – Inizio ore 09.00

100m dorso uomini

50m dorso donne

400m stile libero uomini

200m stile libero donne

100m rana uomini

100m rana donne

100m farfalla uomini

50m farfalla donne

50m stile libero uomini

1500m stile libero donne

Finali – Inizio ore 18.00

100m dorso uomini

50m dorso donne

400m stile libero uomini

200m stile libero donne

100m rana uomini

100m rana donne

100m farfalla uomini

50m farfalla donne

50m stile libero uomini

1500m stile libero donne

Venerdì 27 giugno

Batterie – Inizio ore 09.00

100m farfalla donne

200m farfalla uomini

100m dorso donne

50m dorso uomini

400m misti donne

400m misti uomini

100m stile libero donne

100m stile libero uomini

50m rana donne

50m rana uomini

800m stile libero donne

800m stile libero uomini

Finali – Inizio ore 18.00

100m farfalla donne

200m farfalla uomini

100m dorso donne

50m dorso uomini

400m misti donne

400m misti uomini

100m stile libero donne

100m stile libero uomini

50m rana donne

50m rana uomini

800m stile libero donne

800m stile libero uomini

Sabato 28 giugno

Batterie – Inizio ore 09.00

50m stile libero donne

200m dorso uomini

200m dorso donne

50m farfalla uomini

200m farfalla donne

200m rana uomini

200m rana donne

400m stile libero donne

200m misti uomini

200m misti donne

1500m stile libero uomini

Finali – Inizio ore 18.00

50m stile libero donne

200m dorso uomini

200m dorso donne

50m farfalla uomini

200m farfalla donne

200m rana uomini

200m rana donne

400m stile libero donne

200m misti uomini

200m misti donne

1500m stile libero uomini

