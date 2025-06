Dove vedere in tv gli Europei di scherma 2025 a Genova: programma, orari e streaming

Si alzerà domani il sipario sugli Europei di scherma di Genova. C’è grande attesa per l’Italia in questa manifestazione continentale, visto che si presenta da padrone di casa e con la chiara possibilità di conquistare il medagliere complessivo. Sicuramente la spedizione azzurra punta almeno ad eguagliare i risultati ottenuti nella passata edizione a Basilea (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi).

Ovviamente il fioretto si presenta ancora una volta come l’arma di punta per l’Italia sia in campo femminile sia in quello maschile e sia nella prova individuale che in quella a squadre. L’obiettivo è quello di portare a casa i quattro ori a disposizione, aumentando poi ulteriormente il bottino con altri podi singoli.

Fari puntati anche sulla spada femminile, altra arma che può regalare davvero moltissimo all’Italia. Qualche colpo potrebbe arrivare anche da spada e sciabola maschile, mentre senza alcun dubbio la sciabola femminile cerca di riscattare le zero medaglie dalla passata edizione.

Qui di seguito potete trovare il calendario, gli orari e la diretta tv e streaming degli Europei di scherma 2025, in programma a Genova da sabato 14 a giovedì 19 giugno.

CALENDARIO EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025

Sabato 14 giugno

Dalle 9.00: Fioretto femminile individuale e Sciabola maschile individuale

Dalle 18.20: Semifinali e finali

Domenica 15 giugno

Dalle 9.00: Sciabola femminile individuale e Spada maschile individuale

Dalle 18.00: Semifinali e finali

Lunedì 16 giugno

Dalle 9.00: Spada femminile individuale e Fioretto maschile individuale

Dalle 18.00: Semifinali e finali

Martedì 17 giugno

Dalle 9.00: Fioretto femminile a squadre e Sciabola maschile a squadre

Dalle 15.30: Finali bronzo

Dalle 18.00: Finali oro

Mercoledì 18 giugno

Dalle 9.00: Sciabola femminile a squadre e Spada maschile a squadre

Dalle 15.30: Finali bronzo

Dalle 17.30: Finali oro

Giovedì 19 giugno

Dalle 9.00: Spada femminile a squadre e Fioretto maschile a squadre

Dalle 15.30: Finali bronzo

Dalle 17.30: Finali oro

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Arena (dalle semifinali per le prove individuali, dalle finali per il bronzo per le prove a squadre)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGO, NOW TV. Sul canale Youtube della FIE tutti gli assalti sulle varie pedane

Diretta Live testuale: OA Sport (dal primo turno)