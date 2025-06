Dove vedere in tv gli Europei a squadre 2025 di atletica: orari 26-29 giugno, programma, streaming

Da giovedì 26 a domenica 29 giugno sono in programma i Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, che si terranno allo stadio Vallehermoso di Madrid. In realtà la manifestazione si aprirà nella giornata inaugurale con un prologo dedicato al salto con l’asta (sia maschile che femminile) nello scenario del Palazzo Reale della capitale spagnola.

L’Italia proverà a difendere lo storico titolo ottenuto nel 2023 a Chorzow, anche se si preannuncia un’impresa non facile. Convocati per l’ex Coppa Europa i tre medagliati olimpici azzurri di Parigi 2024 Nadia Battocletti (in gara sui 5000 metri), Mattia Furlani (lungo) e Andy Diaz (triplo), mentre ha rinunciato il campione d’Europa in carica dei 100 metri Marcell Jacobs.

Il team azzurro può comunque contare su tanti big del calibro Yeman Crippa (qui nei 5000), Leonardo Fabbri (peso), Lorenzo Simonelli (110hs), Sara Fantini (martello), Larissa Iapichino (lungo) e Zaynab Dosso (100 e staffetta 4×100) oltre ad alcuni giovani emergenti in rampa di lancio come Matteo Sioli (alto), Francesco Pernici (800) ed Erika Saraceni (triplo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming degli Europei a squadre di atletica. L’ex Coppa Europa verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (sabato fino alle ore 20.45), in diretta streaming su Rai Play (sabato dalle ore 20.45 su Rai Play Sport 1) ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI A SQUADRE DI ATLETICA 2025

Giovedì 26 giugno

16.00 Salto con l’asta (femminile)

18.20 Salto con l’asta (maschile)

Venerdì 27 giugno

18.20 Lancio del martello (maschile)

18.41 Getto del peso (femminile)

19.10 400 metri (femminile)

19.30 400 metri (maschile)

20.00 5000 metri (femminile)

20.22 Salto triplo (maschile)

20.30 800 metri (maschile)

20.37 Lancio del disco (femminile)

20.55 3000 siepi (maschile)

21.18 100 metri (femminile)

21.35 100 metri (maschile)

Sabato 28 giugno

18.00 Salto in lungo (maschile)

18.17 Lancio del martello (femminile)

19.22 110 ostacoli (maschile)

19.49 Salto in alto (maschile)

19.53 100 ostacoli (femminile)

20.15 800 metri (femminile)

20.22 Salto triplo (femminile)

20.37 Lancio del disco (maschile)

20.41 400 ostacoli (maschile)

20.59 400 ostacoli (femminile)

21.20 Staffetta 4×100 (maschile)

21.38 Staffetta 4×100 (femminile)

Domenica 29 giugno

18.00 Tiro del giavellotto (femminile)

19.00 200 metri (femminile)

19.11 Getto del peso (maschile)

19.20 200 metri (maschile)

19.40 Salto in alto (femminile)

19.59 Salto in lungo (femminile)

20.13 1500 metri (maschile)

20.22 Tiro del giavellotto (maschile)

20.40 3000 siepi (femminile)

21.10 5000 metri (maschile)

21.46 Staffetta 4×400 (mista)

PROGRAMMA EUROPEI A SQUADRE DI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (tranne sabato 28 giugno dopo le ore 20.45).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.