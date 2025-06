Dove vedere in tv Galles-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming

Martedì 3 giugno sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League di calcio femminile. La Nazionale italiana completerà il proprio percorso, affrontando a Swansea il Galles, e già avendo la consapevolezza di non poter più qualificarsi per le Finals, in quanto non sarà possibile alle azzurre centrare il primato del Gruppo 4 della Lega A. Il target, dunque, sarà la permanenza.

Tutto si deciderà in quest’ultimo turno: in caso di vittoria in Galles – a prescindere dal risultato di Svezia-Danimarca – l’Italia festeggerebbe la permanenza nella Lega A (come avvenuto nella prima edizione della competizione), evitando lo spauracchio dei playout. Proveranno a fare questo le nostre portacolori, dopo aver mancato più volte la marcatura contro la Svezia.

Una bella prestazione a Parma delle ragazze allenate da Andrea Soncin, a cui però è mancata concretezza. Si spera che possano ritrovarla per non rischiare di rovinare tutto il percorso, con riflessi poco graditi rispetto ai gironi di qualificazione per i prossimi Mondiali. La Nazionale ha mostrato un’ottima struttura, ma senza le marcature viene meno la parte più importante.

La partita tra Galles e Italia, valida per il Gruppo 4 della Lega A di Nations League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

GALLES-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

Martedì 3 giugno

Ore 19.30 Galles vs Italia a Swansea – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA GALLES-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport