Dove vedere in tv Fognini-Alcaraz, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming

Fabio Fognini affronterà Carlos Alcaraz nell’incontro d’apertura del torneo Wimbledon. Sul mitico campo centrale il ligure affronterà il campione in carica lunedì 30 giugno, nel tradizionale match che apre le danze. Sarà un’emozione particolare per Fognini che, ormai prossimo a chiudere la propria carriera, potrà godersi questa partita contro il tennista più in forma del momento.

Alcaraz, infatti, viene da una serie di vittorie impressionante, ricordando i tre sigilli consecutivi a Roma, al Roland Garros e al Queen’s, assorbendo con una velocità impressionante il passaggio dalla terra rossa all’erba. Un gioco creativo che sta trovando un ordine quello dell’iberico e per gli avversari il coefficiente di difficoltà sale.

Fabio ne è consapevole e vorrà divertirsi in campo, magari esprimendo alcuni colpi del proprio repertorio, per lasciare il segno e regalare anche un po’ di spettacolo al pubblico presente. Due i precedenti tra loro ed entrambi con vittoria dello spagnolo: si parla delle due partite a Rio de Janeiro nel 2022 e nel 2023, con l’ultima più lottata vista l’affermazione in tre set di Carlitos.

La partita tra Fabio Fognini e Carlos Alcaraz, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena lunedì 30 giugno e sarà il match inaugurale sul mitico campo centrale, nel cuore del Tempio del tennis. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

FOGNINI-ALCARAZ WIMBLEDON 2025

Lunedì 30 giugno (orari italiani)

CENTRE COURT – 14:30

1. Fabio Fognini (ITA) v Carlos Alcaraz (ESP) [2]

2. Paula Badosa (ESP) [9] v Katie Boulter (GBR)

3. Arthur Rinderknech (FRA) v Alexander Zverev (GER) [3]

PROGRAMMA FOGNINI-ALCARZ WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: canali Sky Sport (palinsesto da definire nello specifico)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport