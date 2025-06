Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Townsend/King, Roland Garros 2025: orario finale doppio misto, programma, streaming

Domani, giovedì 5 giugno, l’Italia andrà a caccia del suo primo titolo nell’edizione 2025 del Roland Garros. A Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori saranno protagonisti della finale del doppio misto, opposti alla coppia americana formata da Taylor Townsend e da Evan King.

I nostri portacolori, a segno l’anno scorso nell’atto conclusivo degli US Open, hanno voglia di regalare spettacolo e gioie agli appassionati italiani. Una partita che quindi potrebbe regalare un successo significativo nella storia del tennis tricolore.

Errani, brillante nel percorso anche con Jasmine Paolini nel doppio femminile, incarna la mente tattica della coppia. A Vavassori spetta il compito di coprire in maniera diligente a rete e trovare soluzioni anche da fondo in grado di fare la differenza nell’economia del match.

La finale del doppio misto del Roland Garros 2025 tra Errani/Vavassori e Townsend/King, andrà in scena domani dalle 12.00 sul campo Philippe Chatrier di Parigi. La copertura televisiva della partita sarà garantita da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTE LIVE testuale del match.

ERRANI/VAVASSORI – TOWNSEND/KING ROLAND GARROS 2025

Giovedì 5 giugno

COURT PHILIPPE-CHATRIER – Inizio ore 12.00

1. T. Townsend / E. King (4) vs S. Errani / A. Vavassori (3)

Non prima delle 15.00

2. A. Sabalenka (1) vs I. Swiatek (5)

A seguire

3. L. Boisson vs C. Gauff (2)

PROGRAMMA ERRANI/VAVASSORI FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport