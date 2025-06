Dove vedere in tv Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, Roland Garros 2025: orario, programma 3 giugno, streaming

Nella giornata di martedì 3 giugno, per i quarti di finale del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno di nuovo protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens.

Questa volta la coppia numero 2 del seeding (le azzurre) affronterà quella numero 6: l’incontro di doppio femminile sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Suzanne Lenglen. In palio un posto in semifinale contro la vincente della sfida Danilovic/Potapova-Andreeva/Shnaider.

Il doppio femminile tra Errani/Paolini e Kudermetova/Mertens del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, ma la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Martedì 3 giugno – Court Suzanne Lenglen

Dalle ore 11.00

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Veronika Kudermetova/Elise Mertens (Russia/Belgio, 6)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.