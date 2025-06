Dove vedere in tv Errani/Paolini-Krueger/Pegula, WTA Berlino 2025: orario, programma, streaming

Giovedì 19 giugno si disputeranno i primi due quarti di finale del tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 in corso sull’erba outdoor della capitale della Germania: in campo le azzurre Sara Errani/Jasmine Paolini e le statunitensi Ashlyn Krueger/Jessica Pegula.

L’incontro di doppio femminile sarà il secondo del programma, che scatterà alle ore 12.30, sul Court 1: prima del match che verrà protagoniste le azzurre disputerà un’altra sfida di doppio tra Tímea Babos/Luisa Stefani ed Ons Jabeur/Paula Badosa.

La semifinale femminile tra Sara Errani/Jasmine Paolini ed Ashlyn Krueger/Jessica Pegula sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà prevista su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO WTA BERLINO 2025

Giovedì 19 giugno – Court 1

Dalle ore 12.30

Tímea Babos/Luisa Stefani (Ungheria/Brasile) – Ons Jabeur/Paula Badosa (Tunisia/Spagna, WC)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 1) – Ashlyn Krueger/Jessica Pegula (Stati Uniti) – Diretta su SuperTennis HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis

PROGRAMMA WTA BERLINO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.