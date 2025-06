Dove vedere in tv Errani/Paolini-Haddad Maia/Siegemund, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Nella giornata di lunedì 2 giugno, per il terzo turno del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.

Si confronteranno la coppia numero 2 del seeding (le italiane) e quella numero 13: l’incontro di doppio femminile sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Simonne Mathieu, e si giocherà al termine del match di doppio maschile tra Salisbury/Skupski e Borges/Rinderknech.

Il doppio femminile tra Errani/Paolini e Haddad Maia/Siegemund del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, ma la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Lunedì 2 giugno – Court Simonne Mathieu

Dalle ore 11.00

Joe Salisbury/Neal Skupski (Gran Bretagna, 8) – Nuno Borges/Arthur Rinderknech (Portogallo/Francia)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund (Brasile/Germania, 13)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.