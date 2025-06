Dove vedere in tv Errani/Paolini-Danilina/Krunic, Finale Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno travolto le russe Mirra Andreeva e Diana Schnaider con un perentorio 6-0, 6-1 e si sono qualificate alla finale del Roland Garros. Le azzurre sono state impeccabili sulla terra rossa di Parigi, tramortendo le rivali nell’ennesima rivincita dell’atto conclusivo che lo scorso anno assegnò la medaglia d’oro alle Olimpiadi proprio nella capitale francese. Le nostre portacolori hanno inflitto un nuovo dispiacere alle rivali e domenica 8 giugno torneranno in campo per affrontare la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic, con il sogno di alzare al cielo il trofeo.

Dopo la finale persa dodici mesi fa contro la statunitense Coco Gauff e la ceca Katerina Siniakova, le Campionesse Olimpiche proveranno a mettere le mani sulla Coppa: per la 29enne toscana sarebbe una prima volta assoluta, mentre la 38enne nativa di Bologna ha già esultato a queste latitudini nel 2012 e sogna uno splendido bis nel giro di due giorni visto che giovedì si è imposta nel doppio misto in coppia con Andrea Vavassori.

Le azzurre partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attente a due rivali particolarmente insidiose, che sono riuscite a battere coppie di lusso come Wu/Xinyu (teste di serie numero 10 del tabellone), Schuurs/Muhammad (n. 5) e soprattutto Townsend/Siniakova (numero 1 del mondo). L’appuntamento è per domenica 8 giugno, la partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI – DANILINA/KRUNIC, FINALE ROLAND GARROS

Domenica 8 giugno

Orario da definire Jasmine Paolini/Sara Errani vs Anna Danilina/Aleksandra Krunic – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI FINALE ROLAND GARROS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.