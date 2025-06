Dove vedere in tv Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Nella giornata di venerdì 6 giugno, per le semifinali del tabellone di doppio femminile del Roland Garros 2025 di tennis, saranno protagoniste le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, che affronteranno la coppia composta dalle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Si fronteggeranno la coppia numero 2 del seeding (le italiane) e quella numero 4 (le russe): l’incontro di doppio femminile sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 12.00, sul Court Simonne Mathieu, e si giocherà dopo un doppio d’esibizione e l’altra semifinale di doppio femminile, che inizierà non prima delle 13.00.

Il doppio femminile tra Errani/Paolini ed Andreeva/Shnaider del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, ma la diretta streaming sarà prevista su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno – Court Simonne Mathieu

Dalle ore 12.00

Tatiana Golovin/Arnaud Clement (Francia) – Nathalie Dechy/Sebastien Grosjean (Francia)

Non prima delle ore 13.00

Anna Danilina/Aleksandra Krunic (Kazakistan/Serbia) – Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi (Norvegia/Giappone)

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 2) – Mirra Andreeva/Diana Shnaider (Russia, 4)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.