Dove vedere in tv Darderi-Tsitsipas, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Oggi, lunedì 16 giugno, Luciano Darderi farà il proprio esordio nel torneo ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’italo-argentino affronterà il greco Stefanos Tsitsipas in un confronto complicato, al cospetto di un tennista che però sui prati ha sempre fatto fatica a esprimersi. Sarà interessante comprendere come la partita evolverà tra due “non specialisti” di questa superficie.

Tsitsipas non viene da un periodo positivo e l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Matteo Gigante ha posto l’accento sulla situazione critica dell’ellenico. A partire dalla stagione sull’erba, l’ex top-10 sarà gestito dall’ex allenatore di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic. Vedremo questo connubio consentirà al greco di riprendersi.

Per quanto concerne Darderi, la situazione non è così dissimile dal suo avversario. Un 2025 che l’ha visto sì trionfare nel torneo di Marrakech, ma in cui ha fatto fatica ad avere continuità di rendimento ad alto livello. Qualche problema fisico ne ha ostacolo l’incedere. Vedremo se su questa superficie saprà ritrovarsi.

La partita tra Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas, valida per il primo turno dell’ATP500 di Halle, sarà l’ultima (quarta) dello schedule odierno, il cui inizio è previsto alle 11.30. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport (Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

DARDERI-TSITSIPAS ATP HALLE 2025

Lunedì 16 giugno

OWL Arena – ore 11:30

Fabian Marozsan HUN vs Miomir Kecmanovic SRB

Daniel Altmaier GER vs Daniil Medvedev RUS

Alexandre Muller FRA vs Alexander Bublik KAZ

Stefanos Tsitsipas GRE vs Luciano Darderi ITA

