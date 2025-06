Dove vedere in tv Cocciaretto-Ruse, WTA ‘s-Hertogenbosch 2025: orario, programma, streaming

Sabato 14 giugno si disputeranno le semifinali del tabellone di singolare femminile dei Libema Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria WTA 250 in corso sull’erba outdoor di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: in campo l’azzurra Elisabetta Cocciaretto e la qualificata romena Elena-Gabriela Ruse.

L’incontro di singolare femminile sarà il secondo del programma, che scatterà alle ore 11.00, sul Centre Court, ma inizierà comunque non prima delle ore 12.30: si tratterà del primo incrocio tra le due tenniste sul circuito maggiore, infatti non ci sono precedenti.

La semifinale femminile tra Elisabetta Cocciaretto ed Elena-Gabriela Ruse sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO WTA ‘s-HERTOGENBOSCH 2025

Sabato 14 giugno – Centre Court

Dalle ore 11.00

Elise Mertens (Belgio, 3) – Ekaterina Alexandrova (Russia, 2)

Non prima delle ore 12.30

Elisabetta Cocciaretto (Italia) – Elena-Gabriela Ruse (Romania, Q) – Diretta su Sky Sport Tennis e SuperTennis

PROGRAMMA WTA ‘s-HERTOGENBOSCH 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, SuperTennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.