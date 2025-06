Dove vedere in tv Cobolli-Zverev, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Domani, venerdì 20 giugno, Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca, il romano dovrà affrontare un ostacolo molto complicato, dal momento che il tedesco è il n.3 del ranking e si sta esprimendo piuttosto bene su questa superficie, citando anche la finale raggiuta la settimana a Stoccarda.

Cobolli, da par suo, ha dimostrato grandi doti di combattente. Nelle due partite vinte finora in questo evento, ovvero contro il brasiliano Joao Fonseca e il canadese Denis Shapovalov, il romano è riuscito a prevalere nel tie-break decisivo del terzo set, con coraggio e decisione. Componenti fondamentali anche in vista della partita contro Zverev.

Analizzando i precedenti, c’è solo un match disputato tra i due, ovvero al Roland Garros a Parigi, dove il teutonico ha fatto valere la propria esperienza, regolando l’azzurro in tre set. Vedremo se il contesto diverso andrà ad alterare gli equilibri, partendo dal presupposto che il n.3 ATP parta col favore del pronostico.

La partita tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, valida per i quarti di finale dell’ATP500 di Halle (Germania), andrà in scena quest’oggi e sarà il secondo confronto sulla OWL Arena. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport, in particolare Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-ZVEREV ATP HALLE 2025

Venerdì 20 giugno

OWL Arena – ore 11:30

Alex Michelsen USA vs Daniil Medvedev RUS

Flavio Cobolli ITA vs Alexander Zverev GER

Jannik Sinner ITA o Alexander Bublik KAZ vs Tomas Machac (Non prima 15:00)

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Karen Khachanov RUS

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport