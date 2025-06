Dove vedere in tv Cobolli-Shapovalov, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Denis Shapovalov agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle: dopo aver firmato un bel colpaccio contro il promettente brasiliano Joao Fonseca, il tennista italiano se la dovrà vedere contro l’insidioso canadese in una sfida che si preannuncia particolarmente interessante e avvincente. Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per avere la meglio contro un rivale mai affrontato nel corso della carriera, ma che non appare insuperabile.

Il 23enne romano, numero 24 del mondo, incrocerà il 26enne nordamericano, numero 31 del ranking ATP, sull’erba della località tedesca. In palio la qualificazione ai quarti di finale da giocare contro il vincente della partita tra Lorenzo Sonego e il padrone di casa Alexander Zverev (numero 3 del mondo). L’appuntamento è per giovedì 19 giugno alle ore 12.00: sarà il primo incontro di giornata sulla Schauinsland-Reisen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Shapovalov, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis, Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-SHAPOVALOV, ATP HALLE

Giovedì 19 giugno

Ore 12.00 Flavio Cobolli vs Denis Shapovalov – Diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis

PROGRAMMA COBOLLI-SHAPOVALOV, ATP HALLE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.