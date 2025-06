Dove vedere in tv Cobolli-Fonseca oggi, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Inizia dalla sfida con uno dei giocatori destinati ad essere tra i futuri protagonisti del circuito la stagione su erba di Flavio Cobolli. Nel match valevole per il primo turno del torneo ATP di Halle il tennista italiano sfida il brasiliano Joao Fonseca, giocatore che ha accettato la wild card ricevuta dagli organizzatori.

I due contendenti si trovano faccia a faccia per la prima volta in carriera. Cobolli torna in campo dopo l’uscita ai sedicesimi del Roland Garros contro Alexander Zverev e vuole approfittare del test sull’erba tedesca per mettere a punto gli automatismi di gioco in vista del torneo di Wimbledon.

L’incontro odierno sarà il secondo match in programma sulla OWL Arena a partire dalle ore 11:30. Chi passa il turno incrocia negli ottavi il vincente della sfida tra il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 6 del tabellone, e il canadese Denis Shapovalov.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Cobolli- Fonseca, primo turno del torneo ATP di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP HALLE 2025

Martedì 17 Giugno – OWL Arena

Dalle ore 11.30

Andrey Rublev (Russia, 4) – Sebastian Ofner (Austria, Q)

A seguire

Joao Fonseca (Brasile, WC) – Flavio Cobolli (Italia)

Non prima delle 15:30

Jannik Sinner (Italia, 1) – Yannick Hanfmann (Germania, Q)

Non prima delle ore 20.15

Lorenzo Sonego (Italia) -Jan-Lennard Struff (Germania, WC)

PROGRAMMA ATP HALLE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV.

Diretta testuale: OA Sport