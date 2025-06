Dove vedere in tv Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli vuole confermare il suo ottimo stato di forma ed è pronto ad affrontare il britannico Jacob Fearnley in occasione del primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne 2025. L’azzurro, che occupa attualmente la sua miglior posizione in carriera da numero 24 del ranking mondiale, ha la possibilità di mettere in cascina un buon bottino di punti sui prati inglesi prima di volare a Wimbledon.

Il 23enne romano, dopo aver raggiunto la finale ad Amburgo, è stato eliminato da Alexander Zverev sia al Roland Garros che ad Halle togliendosi però nel frattempo la soddisfazione di battere sull’erba tedesca al tie-break del terzo set il giovane talento brasiliano Joao Fonseca ed il canadese Denis Shapovalov. Nessun precedente ufficiale nel circuito maggiore tra Cobolli e Fearnley.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Fearnley, valevole come primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-FEARNLEY EASTBOURNE 2025

Martedì 24 giugno

Centre Court – Inizio alle ore 12.00

H. Dart vs B. Krejcikova

A seguire

A. Li vs E. Raducanu

A seguire, ma non prima delle 15.30

B. Harris vs C. Norrie

A seguire

Flavio Cobolli vs J. Fearnley

PROGRAMMA COBOLLI-FEARNLEY EASTBOURNE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.