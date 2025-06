Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, ATP Halle 2025: orario finale doppio, programma, streaming

Domani, domenica 22 giugno, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno protagonisti per la seconda volta consecutiva della finale del doppio nell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’emiliano e il piemontese hanno confermato grande attitudini e sono motivati a dar seguito a quanto fatto nel 2024, quando conquistarono il titolo in questo evento.

Ironia della sorte, gli azzurri si confronteranno coi medesimi rivali della stagione scorsa, ovvero i teutonici Kevin Krawietz e Tim Puet. Dodici mesi fa, i nostri portacolori si imposero in due tie-break, al termine di un match molto equilibrato, girato su pochissimi punti. L’andamento potrebbe essere replicato, visto il livello molto simile delle due coppie.

Bolelli e Vavassori hanno voglia di portarsi a casa questo trofeo, anche per cancellare le ultime settimane avare di soddisfazioni, nelle quali i risultati non erano stati entusiasmanti. Vincere, chiaramente, sarebbe anche una bella iniezione di fiducia in vista di Wimbledon.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz andrà in scena domani, a partire dalle 12.30, sul campo della OWL Arena. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ FINALE DOPPIO ATP HALLE 2025

Domenica 22 giugno

OWL Arena – Inizio ore 12.30

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ FINALE DOPPIO ATP HALLE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport