Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Ebden/Peers, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming

Lunedì 2 giugno, si completerà il terzo turno del tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2025 di tennis, e torneranno in campo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, freschi del titolo vinto ad Amburgo, i quali sono accreditati della quarta testa di serie.

Gli azzurri, inseriti nella parte bassa del main draw, affronteranno la coppia australiana, testa di serie numero 15, composta da Matthew Ebden e John Peers: il match sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Court 14 dopo il doppio femminile Rakhimova/Siskova-Begu/Wickmayer.

Il match di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre sarà prevista la diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Lunedì 2 giugno – Court 14

Dalle 11.00

Kamilla Rakhimova/Anna Siskova (Russia/Cechia)-Irina-Camelia Begu/Yanina Wickmayer (Romania/Belgio)

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 4)-Matthew Ebden/John Peers (Australia, 15)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.