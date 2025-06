Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Auger Aliassime/Shapovalov, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

Giovedì 19 giugno proseguirà la difesa del titolo nel tabellone di doppio maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’erba outdoor di Halle, in Germania, da parte di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che affronteranno i canadesi Félix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

L’incontro sarà l’unico del programma sul Court 2, ed inizierà alle ore 15.00: l’orario è comunque indicativo, dato che ad entrambi i tennisti canadesi dovrà essere assicurato un congruo riposo dopo i rispettivi match di singolare, che inizieranno alle ore 11.30 per Auger-Aliassime ed alle ore 12.00 per Shapovalov.

Il match di semifinale tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Félix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.30) o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP HALLE 2025

Giovedì 19 giugno – Court 2

Dalle ore 15.00, dopo un congruo riposo

Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia, 2) – Félix Auger-Aliassime/Denis Shapovalov (Canada) – Diretta su Sky Sport Uno (fino alle 17.30) o Sky Sport Tennis

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 17.30) o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.