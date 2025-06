Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono continuare ad inseguire l’obiettivo della seconda qualificazione consecutiva in doppio alle ATP Finals di Torino e fanno tappa alle Baleari per sfidare sull’erba la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Theo Arribage in occasione del primo turno dell’ATP 250 di Maiorca 2025.

Il binomio azzurro occupa attualmente la sesta piazza nella Race stagionale ed è reduce dalla sconfitta in finale ad Halle contro Krawietz/Puetz, quindi sarebbe importante arrivare in fondo a Maiorca per fare legna nel ranking e soprattutto presentarsi con maggiore fiducia a Londra per provare il colpaccio sui prati di Wimbledon ai Championships.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, valevole come primo turno dell’ATP 250 di Maiorca. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle ore 16.20) o Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

Martedì 24 giugno

Martedì 24 giugno

Court 1 – Inizio alle ore 12.00

B. Bonzi vs B. Holt

A seguire

Cabral/Miedler vs Gonzalez/Molteni

A seguire, ma non prima delle 15.00

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs G. Andreozzi/T. Arribage

PROGRAMMA COBOLLI-FEARNLEY EASTBOURNE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle ore 16.20) o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.