Dove vedere in tv Berrettini-Majchrzak, Wimbledon 2025: programma, giorno esatto, streaming

Matteo Berrettini affronterà Kamil Majchrzak al primo turno di Wimbledon: il tennista italiano incrocerà il polacco nell’incontro d’esordio nel terzo Slam della stagione. Il romano non gioca da inizio maggio, quando si dovette ritirare ai sedicesimi degli Internazionali d’Italia contro il norvegese Casper Ruud a causa di un problema fisico: l’auspicio è che l’azzurro abbia risolto la criticità e che possa brillare sull’erba londinese, dove nl 2021 raggiunse la finale.

La testa di serie numero 32 del tabellone incrocerà il numero 108 del ranking ATP, contro cui non ha mai giocato sul circuito maggiore. In palio la qualificazione al secondo turno da disputare contro chi la spunterà nel confronto tra lo statunitense Quinn e la wild card britannica Searle. L’appuntamento è per lunedì 30 giugno, l’ordine di gioco (e di conseguenza l’orario dell’incontro) verrà definito il giorno prima della partita, dunque bisognerà aspettare domenica per sapere quando vedremo all’opera il nostro portacolori.

Di seguito il calendario completo e il programma di Berrettini-Majchrzak, primo turno di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-MAJCHRZAK, QUANDO SI GIOCA A WIMBLEDON

Lunedì 30 giugno

Orario da definire Matteo Berrettini vs Kamil Majchrzak – Diretta tv sui canali Sky

L’ordine di gioco verrà definito il giorno prima della partita.

PROGRAMMA BERRETTINI-MAJCHRZAK: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.