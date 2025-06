Dove vedere in tv Arnaldi-Rune, ATP Queen’s 2025: orario, programma, streaming

Oggi, lunedì 16 giugno, Matteo Arnaldi affronterà il danese Holger Rune nel primo turno del prestigioso torneo del Queen’s. La preparazione per Wimbledon prosegue e sui prati di Londra il ligure cercherà di superare un difficile ostacolo per proseguire nell’avventura e acquisire maggiori sicurezze su questa superficie così particolare.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-RUNE (2° MATCH DALLE 13.00)

Una stagione tra alti e bassi per Arnaldi, non in grado finora di trovare il giusto equilibrio col proprio tennis. Un modo di giocare molto rischioso, in cui ogni soluzione non è stata eseguita col giusto margine. Per questo, nel percorso dell’azzurro, c’è stata un’alternanza di partite pregevoli e di altre tatticamente molto caotiche.

Annata particolare per Rune, capace di punte notevoli come nel successo nell’ATP500 di Barcellona (battendo Carlos Alcaraz) e nel raggiungimento della finale del Masters1000 di Indian Wells, ma dovendo fare i conti anche con eliminazioni cocenti. Vedremo cosa accadrà quest’oggi.

La partita tra Matteo Arnaldi e il danese Holger Rune, valida per il primo turno del torneo del Queen’s a Londra, andrà in scena quest’oggi e sarà la seconda dello schedule del Centrale, preceduta dal match tra Frances Tiafoe e Daniel Evans (inizio ore 13.00 italiane). La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport (Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ARNALDI-RUNE ATP QUEEN’S 2025

Lunedì 16 giugno

ANDY MURRAY ARENA – Inizio ore 13.00 italiane

1. F. Tiafoe (7) vs D. Evans (WC)

A seguire

2. H. Rune (4) vs M. Arnaldi

A seguire

3. C. Norrie (WC) vs J. Mensik (8)

A seguire

J. Fearnley vs A. Bolt (Q)

PROGRAMMA ARNALDI-RUNE ATP QUEEN’S 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport