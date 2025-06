Dove vedere il Golden Gala 2025 di atletica in tv: orari, programma, chi parteciperà

Venerdì 6 giugno andrà in scena il Golden Gala 2025: sarà lo Stadio Olimpico di Roma a ospitare la quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Si preannuncia grande spettacolo nella Capitale, con tante stelle che illumineranno una serata davvero ricca: si incomincerà alle ore 19.15 con il salto con l’asta femminile, poi a seguire il lancio del disco femminile e il salto triplo femminile, mentre alle ore 21.00 incomincerà il programma con la finestra televisiva.

L’Italia si affiderà ad alcune delle sue stelle di punta: Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Nadia Battocletti sui 5000 metri, Mattia Furlani nel salto in lungo, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Filippo Tortu sui 100 metri. Presenti anche Campioni Olimpici del calibro di Beatrice Chebet (5000 e 10.000), Miltiadis Tentoglou (salto in lungo), Valarie Allman (lancio del disco) e Quincy Hall (400 metri), Thea LaFond (salto triplo), Hamish Kerr (salto in alto).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 a partire alle ore 21.00, in diretta su Rai Play dalle ore 21.00, in diretta live testuale integrale dalle ore 19.15 su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA 2025

Venerdì 6 giugno

19.15 Salto con l’asta femminile

19.30 Lancio del disco femminile

19.48 Salto triplo femminile

21.04 400 ostacoli femminile

21.11 Salto in alto maschile

21.15 1500 metri maschile

21.27 Getto del peso maschile

21.31 5000 metri femminile

21.38 Salto in lungo maschile

21.59 400 metri maschile

22.13 200 metri femminile

22.27 110 ostacoli

22.38 100 metri maschile

22.49 1500 metri femminile

PROGRAMMA GOLDEN GALA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 21.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 21.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.15.