Dove vedere il Giro d’Italia oggi in tv: orari partenza e arrivo Roma-Roma, programma, streaming

L’epico ribaltone firmato da Simon Yates rappresenta il miglior epilogo possibile per il Giro d’Italia 2025. L’attacco sul Colle delle Finestre e il fondamentale aiuto del belga Wout Van Aert hanno consentito al britannico di recuperare lo svantaggio di 1’21’’ da cui partiva in apertura di giornata. Il capitano della Team Visma | Lease a Bike si appresta a vincere l’edizione numero 108 della Corsa Rosa con 3’56’ sul messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e 4’43’’ sull’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost.

La ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2025, Roma-Roma di 143 chilometri, rappresenta la classica passerella conclusiva con il finale in circuito che invita i velocisti a mettere in alto l’ultimo duello nella suggestiva cornice del Circo Massimo. A conferire ulteriore significato alla giornata il saluto personale che Papa Leone XIV rivolgerà agli atleti.

L’arrivo a ranghi compatti e il duello allo sprint sembrano la soluzione probabile per la ventunesima ed ultima tappa. Quasi doveroso allora inserire nel novero dei favoriti per il successo l’olandese Olav Kooij (Visma | Lease a Bike), l’australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek). Sperano di poter cogliere, all’ultima occasione, la prima soddisfazione il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e l’olandese Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), così come l’irlandese Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale). In cerca di riscatto andrà anche Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), che punta a regalare un’altra gioia all’Italia e alla sua squadra.

Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La corsa sarà coperta da Rai 2 dalle 15:20 alle 18:45 e da Eurosport 1 dalle 14:45 alle 19:30. In streaming Discovery Plus trasmetterà l’evento dalle 14:45 alle 19:30. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento a partire dalle 14:50.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 1 Giugno-Ventunesima tappa Giro d’Italia 2025 Roma-Roma (143 km)

Orario di partenza: 15:05

Orario di arrivo: 18.45 circa

DOVE VEDERE LA VENTUNESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 15:20 alle 18:45; Eurosport 1 dalle 14:45 alle 19:30

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport