Dove la prossima gara di MotoGP? GP Germania 2025: programma, orari, tv

La MotoGP osserverà una settimana di pausa. Il prossimo sarà però l’unico weekend di respiro in un periodo viceversa estremamente intenso. Dunque, il Motomondiale tira il fiato prima di impegnarsi in un doppio appuntamento nel cuore dell’Europa. Si tornerà in azione dall’11 al 13 luglio, al Sachsenring, dove si disputerà il Gran Premio di Germania.

È il circuito più corto della stagione (il giro misura solo 3.671 metri). Apprezzato dal pubblico, ma non dai piloti, perché lento e tortuoso. Con un’eccezione però. Essendo caratterizzato da un’eterna piega sulla sinistra, l’unico centauro ad amarlo veramente è Marc Marquez, che non a caso vi ha trionfato a raffica. La parte finale, con la curva della cascata, è tuttavia molto spettacolare.

Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Jorge Martin (Ducati) che però cadde nel GP, lasciando la porta spalancata a Francesco Bagnaia (Ducati). Pecco si impose davanti ai fratelli Marquez (con Marc secondo e Alex terzo). Un tempo “bestia nera” di Ducati, il Sachsenring lo scorso anno fu stato teatro di una perentoria cinquina dell’azienda di Borgo Panigale (quarto fu Enea Bastianini e quinto Franco Morbidelli). Dunque, come seguire in TV il Gran Premio di Germania?

MOTOGP – PROGRAMMA GP GERMANIA 2025

VENERDÌ 11 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 12 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 13 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTO3

MOTOGP – PALINSESTO GP GERMANIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà altresì proposto in chiaro. L’appuntamento tedesco è infatti uno dei sei per i quali, in questo 2025, è stata decisa la trasmissione gratis in diretta.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Germania. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento del Sachsenring potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Germania, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.