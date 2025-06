Dove la prossima gara di F1? GP Gran Bretagna 2025: programma, orari, tv

Il Mondiale di Formula Uno non si ferma, poiché si appresta a trasferirsi in fretta e furia oltremanica. Difatti, i team devono impacchettare tutto il materiale celermente, poiché nel weekend del 4-6 luglio è previsto il Gran Premio di Gran Bretagna. Questa è più di una gara, si parla di un’autentica istituzione del Circus.

L’appuntamento britannico non è mai mancato dal calendario iridato e tutti sappiamo cosa rappresenta il Regno Unito nell’ambito della F1. Sia storicamente, sia nell’epoca contemporanea. Le squadre con licenza union jack sono nominalmente 3 su 10 (McLaren, Williams e Aston Martin). Però anche Red Bull, Mercedes e Alpine sono di stanza in Inghilterra. La stessa Haas ha la base europea delle proprie operazioni da queste parti!

Sui piloti, poi, c’è l’imbarazzo della scelta. Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell e Oliver Bearman fanno della Gran Bretagna il Paese con più rappresentati in assoluto. Peraltro, seppur di passaporto thailandese, all’elenco va concettualmente aggiunto Alex Albon (born in London and raised in Sussex!) Detto questo, come seguire la classica corsa inglese in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Gran Bretagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Silverstone. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento britannico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Gran Bretagna dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025

VENERDÌ 4 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30-14:30, Prove libere 1

Ore 17:00-18:00, Prove libere 2

SABATO 5 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30-13:30, Prove libere 3

Ore 16:00-17:00, Qualifiche

DOMENICA 6 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 16:00, GARA