Doppio bronzo azzurro nella spada femminile. Santuccio e Kowalczyk battute alla stoccata supplementare

Sfuma all’ultima stoccata il sogno d’oro dell’Italia nella prova individuale di spada femminile. Sara Maria Kowalczyk ed Alberta Santuccio sono entrambe di bronzo, dopo due dolorosissime sconfitte in semifinale nel minuto supplementare. La campana è stata sconfitta per 14-13 dalla russa Aizanat Murzataeva dopo che si era trovata sul +2 a pochi secondi dal termine; mentre la siciliana è stata battuta per 9-8 dall’estone Katrina Lehis dopo un assalto tiratissimo e quasi sempre in parità.

Anche la finale si è conclusa alla stoccata supplementare e a vincere l’oro è stata a sorpresa Aizanat Murzataeva, che ha sconfitto Lehis con il punteggio di 9-8 dopo un assalto tiratissimo. Davvero una grande sorpresa quella dell’atleta di Mosca, che gareggia a Genova da atleta senza bandiera.

Eppure l’ultima stoccata era stata fino a quel momento proprio l’arma vincente di Alberta Santuccio, al secondo bronzo consecutivo dopo quello di Basilea 2024. La siciliana, infatti, era riuscita a superare nei quarti di finale nel derby azzurro Giulia Rizzi (davvero molto sfortunate le due azzurre ad incrociarsi prima delle semifinali) per 10-9 ed in precedenza negli ottavi l’ungherese Eszter Muhari per 11-10. Santuccio ha vinto anche un altro derby contro Rossella Fiamingo nei sedicesimi per 15-13.

Kowalczyk comunque può essere decisamente contenta del suo primo Europeo, centrando una medaglia alla prima esperienza. La campana è arrivata in semifinale dopo aver battuto nei quarti la tedesca Alexandra Ehler con il punteggio di 15-13. In precedenza erano arrivate le vittorie agli ottavi contro la lettone Prosina per 15-11 e nei sedicesimi con l’insidiosa estone Embrich per 15-9.

Giovedì, nella giornata, conclusiva si terrà la prova a squadre. Non ci sarà Sara Maria Kowalczyk, che verrà sostituita da Lucrezia Paulis. Il quartetto sarà poi ovviamente composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo. L’Italia punta a conquistare la medaglia d’oro, dopo aver vinto anche il titolo nella passata edizione a Basilea.