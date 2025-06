Djokovic non ha paura di Sinner: “So cosa aspettarmi. Sono le partite che mi tirano fuori il meglio”

Novak Djokovic ha battuto in quattro set Alexander Zverev e si è qualificato per le semifinali del Roland Garros 2025. Il fuoriclasse serbo si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 6-2 6-4 sul Philippe Chatrier, togliendosi la soddisfazione di battere la terza testa di serie del tabellone e restando in corsa per il 25° titolo Major della carriera. Venerdì il 38enne di Belgrado sarà chiamato ad una grande impresa contro il numero uno al mondo Jannik Sinner.

“Ho dimostrato a me stesso e agli altri che posso ancora giocare al massimo livello. Lavoro per vivere partite ed esperienze del genere. Battere uno dei migliori giocatori del mondo in uno dei tornei più importanti del mondo è quello per cui lavoro, per cui continuo a spingermi giorno dopo giorno. Quest’anno ho perso diverse volte al primo turno nei Masters 1000. Non è una sensazione piacevole, non mi succedeva da molti anni. È per questo che ho detto che in un certo senso dovevo cercare un modo per riprendermi negli Slam. Non è un segreto, è così da anni, ma per me ormai conta solo alzare il mio livello e giocare il mio miglior tennis in questi quattro eventi. Ed è quello che sono riuscito a fare”, racconta in conferenza stampa Nole.

“Penso che la vittoria contro Alcaraz a Melbourne e quella di stasera con Zverev stasera dimostrino che posso ancora riprendermi in questi tornei, giocando al mio massimo livello. È qui che mi concentro e do il massimo. Spero di poter mantenere il duello fisico contro Sinner tra un paio di giorni: è una sfida molto dura per me. D’ora in poi, le cose diventeranno solo più difficili, ma va bene così. È così che dovrebbero essere le cose ai massimi livelli in uno Slam“, prosegue Djokovic.

Sulla semifinale con Sinner: “Jannik è in una forma strepitosa ed è stato meritatamente il miglior giocatore degli ultimi due anni. Sta giocando un tennis fantastico, offensivo. È fortissimo in ogni aspetto del suo gioco. Non lo incontro da un po’ di tempo e abbiamo sempre avuto partite emozionanti. Credo che ci sia stato un momento in cui abbiamo giocato tre o quattro partite abbastanza ravvicinate sul cemento, ma sulla terra battuta ricordo solo una partita a Montecarlo anni fa. Una semifinale Slam contro il numero uno del mondo: non c’è palcoscenico migliore per me. Farò del mio meglio per alzare il livello e fare una prestazione altrettanto buona come quella di oggi“.

“So cosa aspettarmi da Jannik. Darà il massimo. Giocherà ad altissimo livello, come ha fatto in ogni torneo a cui ha partecipato nell’ultimo anno e mezzo. Non mi aspetto di meno da lui. Tuttavia, questo tipo di incontri e sfide tirano fuori il meglio di me. Al meglio dei cinque set, nelle fasi finali di uno Slam, contro il numero uno del mondo: niente mi motiva di più a questa età. È così che la vedo ora. Come farò a fermarlo? Non ci penso. Penso a come metterò in pratica quello che voglio fare in campo e a come mi sentirò. È lì che vanno i miei pensieri. Domani mi siederò con il mio team e penseremo a tutto questo, allenandomi su alcuni aspetti specifici per quando affronterò Jannik. Darò il massimo per essere pronto“, le sue parole in vista del match con l’azzurro.