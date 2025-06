Djokovic incontra Sinner a Wimbledon e gli ricorda la finale del Roland Garros: cosa si sono detti

Prosegue il percorso di avvicinamento verso Wimbledon 2025, in programma dal 30 giugno al 13 luglio. Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha effettuato quest’oggi il secondo giorno di allenamenti sull’erba londinese in vista dei Championships, in cui si presenterà da testa di serie numero 1 con l’obiettivo di conquistare il primo titolo Slam della carriera lontano dal cemento (dopo le tre vittorie Major tra Melbourne e New York).

L’azzurro, in attesa di conoscere il nome del suo primo avversario (sorteggio previsto venerdì mattina), ha incrociato brevemente Novak Djokovic sui campi dell’All England Club poche settimane dopo averlo battuto in tre set nella semifinale del Roland Garros. I due campioni si sono salutati cordialmente, come si evince da un video che ha immortalato anche un veloce scambio di battute.

Nole sembra aver ricordato a Sinner l’esito della finale parigina, in cui Jannik ha perso al quinto set con Carlos Alcaraz dopo aver avuto a disposizione tre match point. “Peccato, però bravo“, dice (anche se non è chiarissimo questo passaggio) il nativo di Belgrado. “Come stai tu?”, ribatte l’altoatesino mentre si allontana. “Bene bene“, la risposta del fenomeno serbo.