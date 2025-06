Diego Lenzi vince nel World Boxing Challenge, cinque italiani sul podio in Cechia

L’Italia ha ben figurato a Usti Nad Labem (Cechia) dove è andato in scena una tappa della World Boxing Challenge. Diego Lenzi ha trionfato tra i pesi supermassimi (+91 kg), sconfiggendo lo statunitense Watts per ko tecnico al primo round nella finale dopo aver regolato il brasiliano Da Silva (4-1) e il turco Ugur (4-1).

Secondo posto per Melissa Gemini tra le 75 kg e Gabriele Guidi Rontani tra i 75 kg, i quali hanno perso gli atti conclusivi rispettivamente contro la brasiliana Pereira per 4-1 e il canadese Ofori per 5-0. Terzo gradino del podio per Salvatore Attrattivo (50 kg) e Sirine Charaabi (54 kg), che hanno perso in semifinale contro il giapponese Makino per 5-0 e l’inglese Davidson per 3-2.