Desalu si spegne nel finale, Ceccarelli discreto sui 100, Romero Crespo vince il Roma Sprint Festival

Il Roma Sprint Festival nello splendido scenario dello Stadio dei Marmi si è aperto con i 100 metri, suddivisi in tre serie in ordine di caratura tecnica. Fausto Desalu è partito con qualche tentennamento, per metà gara ha offerto un buono spunto, ma si è un po’ spento nel finale e ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 10.33 (0,9 m/s di vento a favore): ci si aspettava un crono inferiore visto il rendimento avuto a Dresda e a Bruxelles, egli stesso ha dichiarato a Sky che si aspettava un 10.20.

Il Campione Olimpico nella 4×100 a Tokyo 2020, che non si cimentava in questa disciplina con convinzione da tre anni, tornerà in pista alle ore 20.35 per un’altra prova sul rettilineo. Lo sprinter lombardo era reduce da un paio di prestazioni di rilievo sul mezzo giro di pista ed è stato selezionato per essere titolare agli Europei a squadre del prossimo fine settimana.

Si attendeva un riscontro da parte di Samuele Ceccarelli, che ha offerto una prova ordinaria e ha tagliato il traguardo in terza piazza con il discreto tempo di 10.27. Nel finale è emerso Arnaldo Lazael Romero Crespo (classe 2000 della Giovani Atleti Bari 1969), che ha vinto con il personale di 10.22 precedendo il francese Jeff Erius (10.26), probabile avversario degli azzurri nella ex Coppa Europa.

Il DT Antonio La Torre deve selezionare il titolare per i 100 metri a Madrid e sarà molto importante la gara prevista alle ore 20.35, dove vedremo all’opera anche Lorenzo Patta. Nelle serie minori vanno annotati il 10.43 di Junior Tardioli, il 10.44 di Roberto Rigali e il 10.62 del classe 2005 Francesco Inzoli.