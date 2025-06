Definito l’avversario di Jannik Sinner al primo turno ad Halle: ha appena sfidato Musetti al Roland Garros

Jannik Sinner affronterà Yannick Hanfmann al primo turno del torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena sull’erba della località tedesca dal 16 al 22 giugno. Il fuoriclasse altoatesino, che tornerà in campo dopo aver perso la finale del Roland Garros, attendeva di conoscere l’identità del suo avversario per il debutto in questo evento di preparazione a Wimbledon, visto che in fase di sorteggio aveva pescato un qualificato.

Il numero 1 del mondo inizierà il proprio cammino da campione in carica contro il numero 137 del ranking ATP, rivale che sulla carta non dovrebbe creare molti grattacapi al fuoriclasse altoatesino. Il nostro portacolori sarà chiamato a tenere a bada il padrone di casa, motivato a fare bella figura davanti al proprio pubblico dopo aver regolato il giapponese Yuki Nishioka (6-4, 6-1) e il cileno Nicolas Jarry (6-3, 6-3) per meritarsi l’approdo al tabellone principale.

Il 33enne ha già giocato due volte contro Jannik Sinner, che ha vinto entrambi i precedenti: 6-3, 6-1, 6-1 al primo turno degli US Open 2023 e 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 al primo turno di Wimbledon 2024. Yannick Hanfmann ha giocato tre settimane fa contro Lorenzo Musetti al primo turno del Roland Garros, venendo sconfitto dal toscano per 7-5, 6-2, 6-0. In caso di vittoria contro Hanfmann l’azzurro dovrà fare i conti con il kazako Aleksandr Bublik, favorito contro il francese Alexandre Muller.

Attenzione poi ai quarti di finale: vero che in quello spicchio figura il ceco Tomas Machac (numero 7 del seeding), ma il polacco Hubert Hurkacz è un portento sull’erba (semifinalista a Wimbledon 2021 contro Matteo Berrettini) e ha i mezzi per superare quello scoglio e poi il vincente di Marozsan-Kecmanovic. In semifinale ci potrebbe essere il russo Andrey Rublev, mentre l’atto conclusivo potrebbe essere contro il padrone di casa Alexander Zverev, numero 3 del mondo.