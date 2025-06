Davide Valsecchi: “Piastri meglio di Norris se la McLaren non è a posto. Il Mondiale si deciderà in Q3”

Davide Valsecchi prosegue a lavorare come opinionista. Non più in Italia, bensì a livello internazionale, con F1TV. Nei giorni scorsi il trentottenne italiano ha partecipato al podcast “The Red Flags” tenuto su YouTube, esprimendo le proprie idee sulla lotta interna alla McLaren per il Mondiale piloti. Come sempre, il lombardo non è stato banale.

“Ammetto di essere un fan di Norris e, proprio per questo, la parabola prestazionale di Piastri mi spaventa. Ha avuto un impatto rimarchevole nel 2023, quando era un rookie. È cresciuto nel 2024 e oggi è già in linea con Lando. Anzi, a volte è anche più veloce. Ho l’impressione che Oscar sia più performante quando l’auto non è perfetta.

Quindi, è chiara la direzione presa dalla sua carriera. Migliora costantemente e per Norris deve essere dura, perché come compagno di squadra, se ne rende conto più di chiunque altro. Per di più, nonostante sia stato generalmente più performante di Piastri in termini di passo gara, ha raccolto meno di lui.

In tutto ciò, mi pare evidente come le qualifiche abbiano recitato un ruolo decisivo e continueranno a farlo. Chi parte davanti tra i due, vince, perché può godere di una strategia migliore. Inoltre è palese come correre senza nessuno davanti permetta di gestire gli pneumatici in maniera più proficua”.

In effetti, nelle 10 gare disputate sinora, 8 volte chi è partito davanti tra i due piloti McLaren è poi passato prima dell’altro sotto la bandiera a scacchi. Le eccezioni sono state Miami (dove l’inglese è stato vittima di una disavventura nel giro iniziale) e Imola (dove all’australiano hanno detto male le circostanze strategiche).

Comunque sia, alla fine, Valsecchi esprime un concetto affine a quello già esposto da Jacques Villeneuve nel recente passato. Il canadese crede fermamente che Norris possa sovvertire la situazione e laurearsi Campione del Mondo. L’italiano non si è pronunciato in merito, ma sarebbe certamente felice se il collega di microfono si dimostrasse buon profeta.