Damiano Caruso assolve Del Toro: “Era in maglia rosa a soli 21 anni, forse ha sottovalutato Yates”

A margine di un evento, Damiano Caruso ha parlato a Tina Ruggeri di InBici, tracciando un bilancio del suo Giro d’Italia, concluso al quinto posto a 37 anni, ed analizzando la tappa decisiva della corsa, che ha visto Simon Yates sfilare la Maglia Rosa ad Isaac Del Toro alla penultima frazione.

La tattica usata al Giro: “Non ho pensato molto all’età, mi sono concentrato specialmente sulle mie sensazioni, che comunque sia erano più che buone. Stasera mi godo una serata differente, dopo tanti tanti giorni di ritiro, di fatiche. E’ anche un modo per rilassarsi e per dare l’opportunità alla bella gente che c’è stasera per incontrarla e scambiare proprio delle opinioni“.

Il Colle delle Finestre ha deciso il Giro: “E’ troppo facile fare delle considerazioni a tappa finita, lasciano il tempo che trovano. Sono situazioni che si vengono a creare in gara e certe volte sono difficili da gestire. Quel giorno in Maglia Rosa si trovava un ragazzo di 21 anni. C’è stato un errore? C’è stato un po’ il sottovalutare l’avversario? Non lo sapremo mai, però sono sicuro che comunque abbiamo vissuto tutti una bella pagina di ciclismo“.