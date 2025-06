Da quando Sinner non perdeva con un giocatore fuori dalla top20? Si torna tanto indietro nel tempo…

Una sconfitta che non ci aspettava e fa rumore. Non può essere altrimenti, parlando del n.1 del mondo. Jannik Sinner si ferma al cospetto del kazako Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’altoatesino si presentava detentori del titolo e con la voglia di confermarsi.

L’obiettivo non è stato centrato per grossi meriti di Bublik, capace di esprimere un tennis di alto livello sull’erba dal secondo parziale in avanti, e anche per una versione di Sinner non in grado di confermarsi sugli stessi standard del primo parziale. In questo modo, sullo score di 3-6 6-3 6-4, è maturata questa sconfitta, che l’altoatesino e il suo staff dovranno metabolizzare e analizzare in vista di Wimbledon.

Dal punto di vista statistico, considerata la classifica attuale del kazako (n.45 del mondo), parliamo del primo ko di Sinner contro un rivale con questo ranking dal torneo di Cincinnati del 2023, quando l’azzurro perse all’esordio contro il serbo Dusan Lajovic, dopo aver trionfato nel Masters1000 di Toronto.

Da quel match sono arrivate ben 66 vittorie consecutive contro giocatori fuori dalla top-20, a testimonianza della grandissima continuità di rendimento del nostro portacolori in questa fase della sua carriera. A questo punto non resta che attendere i Championships e come il classe 2001 del Bel Paese saprà reagire a questo inatteso stop.