Da Parigi 2024 al Roland Garros 2025: c’è tutto il podio olimpico, più il n.1 al mondo…

Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti sono i quattro semifinalisti del Roland Garros 2025. A conti fatti nessun nome a sorpresa è riuscito a farsi largo fino al penultimo atto del Major francese (mentre nel tabellone femminile è ancora in gioco la wild card locale Lois Boisson), in cui vedremo in azione i migliori giocatori al mondo sulla terra battuta.

Dieci mesi fa si disputava su questi campi il torneo olimpico dei Giochi di Parigi 2024, ed i tre medagliati del singolare maschile hanno raggiunto la semifinale nell’edizione attuale degli Open di Francia. Stiamo parlando di Djokovic (oro), Alcaraz (argento) e Musetti (bronzo), con il serbo che riuscì a battere prima il toscano e poi il murciano nel match con in palio il titolo.

A questo terzetto si è aggiunto il numero uno del ranking mondiale, che aveva dovuto rinunciare alle Olimpiadi per problemi di salute. In realtà il 23enne altoatesino ha già dimostrato in passato di poter competere ai massimi livelli anche sul rosso (pur non avendo mai ottenuto titoli di peso su questa superficie), arrivando per esempio in semifinale al Roland Garros 2024 prima di cedere in cinque set al futuro vincitore di quel torneo Alcaraz.

Vedremo quali saranno i protagonisti della finale di domenica 8 giugno, ma il sogno per l’Italia è ovviamente quello di un derby tra Jannik e Lorenzo, che dovranno però sconfiggere rispettivamente un 24 ed un 4 volte campione Slam.