CUORI IMPAVIDI! L’Italia è ai quarti degli Europei di basket femminile dopo 8 anni! Respinta la rimonta della Slovenia

Il biglietto per Atene è già nelle valige della nazionale italiana di basket femminile. Otto anni dopo l’Italia torna ai quarti di finale degli Europei e lo fa addirittura con un turno d’anticipo, in quello che era considerato il “girone infernale”. Lo fa battendo anche la Slovenia per 77-66 al termine di una partita folle, dominata per venti minuti dalla squadra di Capobianco, arrivata anche sul +24. Nel secondo tempo blackout completo e rimonta delle slovene che pareggiano. Il finale è al cardiopalma, ma il cuore delle azzurre batte più forte e l’Italia si qualifica per i quarti e sabato affronterà la Lituania con addirittura in palio il primo posto.

Una vittoria nel segno di Jasmine Keys e Francesca Pasa, che chiudono entrambe con 15 punti e che sono decisive nel difficilissimo secondo tempo dell’Italia. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini, che domina nel primo tempo con 14 punti. Sfiora la doppia doppia Lorela Cubaj con 11 punti e 8 rimbalzi. Alla Slovenia non bastano i 20 punti di Jessica Shepard e i 16 di Ajsa Sivka.

L’Italia parte con due triple di Keys e Zandalasini, mentre la difesa azzurra fatica a trovare una contromisura in avvio a Shepard, che firma sei punti nei primi minuti per il +4 sloveno (12-8). Zandalasini, però, è dominante e contribuisce quasi totalmente al parziale di 12-0 della squadra di Capobianco. L’Italia tocca anche il +8, ma l’ultimo squillo del quarto è di Jelenc che proprio sulla sirena trova la tripla del -5 (22-17).

Le azzurre cominciano fortissimo il secondo quarto e Pan dall’angolo porta l’Italia sulla doppia cifra di vantaggio (29-19). Arriva un altro parziale di 11-0 per le azzurre, con una Cecilia Zandalasini completamente scatenata e l’Italia vola addirittura sul +21. La Slovenia sbatte completamente contro la difesa azzurra e Shepard e compagne segnano appena cinque punti. Ci pensa poi Pan a concludere al meglio un primo tempo eccezionale da parte dell’Italia, che è avanti dopo venti minuti per 45-22.

Al rientro dalla pausa lunga Friskovec segna subito cinque punti, ma Pasa replica prontamente con l’Italia che ritrova il +20. Sivka e Shepard cominciano ad essere un fattore in attacco, ma è sempre Pasa a rispondere prima con una tripla e poi con un gioco da tre punti (59-38). Il finale di quarto, però, è tutto sloveno con Sivka e Shepard che riportano la propria squadra sul -13 a dieci minuti dal termine (61-48).

Inizio complicato di ultimo quarto con Shepard ed Oblak che portano la Slovenia sul -10. La situazione si complica con anche un antisportivo fischiato a Zandalasini ed il parziale sloveno prosegue con la tripla di Oblak del -6 (62-56). L’Italia non fa davvero più canestro e Shepard appoggia al tabellone il -3. Il match si trasforma in un incubo e Sivka mette la tripla del pareggio a cinque minuti dalla fine (62-62). L’Italia vede il baratro ma è Jasmine Keys a risollevarla prima con una tripla e poi con una serie di giocate importantissime, che portano anche ad un piazzato di Verona (68-63). Lisec mette ancora una tripla del -2, ma Cubaj e poi una difesa fenomenale di Keys fanno la differenza per l’Italia. Quattro liberi di Jasmine e Trimboli mettono il sigillo finale. L’Italia vince 77-66 e vola ad Atene.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – SLOVENIA 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys 15, Pasa 15, Verona 7, Zandalasini 14, Pan 7, Cubaj 11, Madera 2, Santucci, Fassina, Andrè 2, Spreafico, Trimboli 4

Slovenia: Lisec 3, Oblak 14, Cvijanovic 1, Senicar, Gorsic, Friskovec 9, Jelenc 3, Sivka 16, Debeljak, Shepard 20, Sambolic, Bartelme