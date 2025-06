Cottafava/Dal Corso in semifinale nel Future di Messina! Viscovich/Rossi si fermano ai quarti

Altra giornata in chiaroscuro per l’Italia nel Future di Messina, terza tappa italiana del circuito mondiale 2025 di beach volley: nel tabellone maschile quattro coppie italiane hanno raggiunto i quarti di finale ma solo una al momento ha guadagnato l’accesso alla semifinale, mentre tra le donne Mattavelli/Tega sono arrivate a un passo dalla semifinale.

Nel torneo maschile, il dominio tricolore è iniziato già nella fase a gironi. Nel derby della Pool A, la testa di serie numero 1 Rossi/Viscovich ha superato in due set Iervolino/Garra (21-12, 21-15), prendendosi il primo posto. Cottafava/Dal Corso, seconda forza del tabellone, hanno fatto lo stesso nella Pool B contro gli australiani Rocker-Graham/Reeves (21-13, 21-16), mentre Andreatta/Benzi hanno imposto la propria legge nella Pool C superando i cechi Bercik/Ruml per 2-0 (21-15, 21-15). Ottimo anche l’avvio di Ranghieri/Marchetto, qualificati dalle country quota, che hanno vinto la Pool D con un netto 2-0 su Pala/Sotola (21-15, 21-18).

Negli ottavi di finale l’Italia ha piazzato tre successi su quattro: Andreatta/Benzi hanno eliminato i lettoni Andrejevs/Dūdens con autorità (21-17, 21-17); Cecchini/Ulisse, altra coppia proveniente dalle qualificazioni, hanno compiuto l’impresa di giornata battendo al tie-break Berzins/Puskundzis (19-21, 21-17, 12-15).

Nei quarti di finale si è consumata la sfida fratricida tra Cottafava/Dal Corso e Andreatta/Benzi, vinta dai primi con un convincente 2-0 (21-15, 22-20). Cecchini/Ulisse, invece, si sono arresi nettamente ai tedeschi Hopt/Pfretzschner (21-19, 21-7). Rossi/Viscovich si sono da poco arresi al toie break contro i danesi Møllgaard/Houmann che sono così riusciti a riprese l’exploit della Nations Cup. Gli azzurri si sono arresi ai vantaggi 23-25 nel primo set, poi hanno vinto 21-15 un secondo parziale molto combattuto e nel terzo set giocato punto a punto, i danesi hanno avuto la meglio ancora una volta ai vantaggi con il punteggio di 18-16. Ancora da disputare, invece, i match che vedono protagonisti Ranghieri/Marchetto contro gli inglesi Bello/Gleed.

Nel tabellone femminile il cammino delle italiane si è interrotto ai quarti. In ottavi di finale, prestazione convincente per Mattavelli/Tega, brave a superare con sicurezza le statunitensi Gebhard/Poppinga (21-15, 21-17). Eliminazione precoce, invece, per le attese Sestini/Mancinelli, sconfitte dalle ceche Knoblochova/Petrikova in due set (15-21, 13-21).

Ai quarti di finale, le giovani Mattavelli/Tega hanno dato filo da torcere alla testa di serie numero 1 Pavelková/Pavelková, cedendo solo ai vantaggi (24-22, 21-18). La corsa italiana si è quindi fermata, ma le sensazioni restano positive in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Le semifinali femminili vedranno protagoniste tre coppie ceche (Pavelková, Maixnerova, Knoblochova) e una svizzera (Menia/Annique), segno della profonda crescita dei settori giovanili dell’Europa centrale. In attesa del finale, l’Italia può già sorridere per l’eccellente prova del gruppo maschile e per il potenziale delle nuove leve azzurre al femminile.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Rossi/Viscovich ITA [1] – Iervolino/Garra ITA [16] 2-0 (21-12, 21-15)

Berzins/Puskundzis LAT [8] – Andrejevs R./Dūdens LAT [9] 2-0 (21-16, 21-15)

Rossi/Viscovich ITA [1] – Berzins/Puskundzis LAT [8] 2-0 (21-19, 23-21)

Iervolino/Garra ITA [16] – Andrejevs R./Dūdens LAT [9] 0-2 (15-21, 17-21)

Pool B

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Rocker-Graham/Reeves AUS [15] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Sonneville/Groenewold NED [7] – Ahr/Wüst GER [10] 2-0 (21-19, 24-22)

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Sonneville/Groenewold NED [7] 2-0 (24-22, 21-19)

Rocker-Graham/Reeves AUS [15] [Q] – Ahr/Wüst GER [10] 0-2 (16-21, 19-21)

Pool C

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Bercik, J./Ruml CZE [14] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

Hopt/Pfretzschner, S. GER [6] – Bello/Gleed ENG [11] 2-1 (22-20, 20-22, 15-12)

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Hopt/Pfretzschner, S. GER [6] 0-2 (12-21, 19-21)

Bercik, J./Ruml CZE [14] [Q] – Bello/Gleed ENG [11] 1-2 (12-21, 22-20, 10-15)

Pool D

Ranghieri/Marchetto ITA [4] [Q] – Pala/Sotola CZE [13] [Q] 2-0 (21-15, 21-18)

Møllgaard/Houmann DEN [5] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q] 2-0 (21-16, 28-26)

Ranghieri/Marchetto ITA [4] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [5] 2-1 (21-18, 16-21, 15-10)

Pala/Sotola CZE [13] [Q] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q] 0-2 (11-21, 20-22)

Ottavi di finale: Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Andrejevs R./Dūdens LAT [9] 2-0 (21-17, 21-17)

Berzins/Puskundzis LAT [8] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q] 1-2 (19-21, 21-17, 12-15)

Bello/Gleed ENG [11] – Sonneville/Groenewold NED [7] 2-0 (26-24, 21-16)

Ahr/Wüst GER [10] – Møllgaard/Houmann DEN [5] 1-2 (23-21, 18-21, 10-15)

Quarti di finale: Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Cottafava/Dal Corso ITA [2] 0-2 (15-21, 20-22)

Hopt/Pfretzschner, S. GER [6] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q] 2-0 (21-19, 21-7)

Ranghieri/Marchetto ITA [4] [Q] – Bello/Gleed ENG [11]

Rossi/Viscovich ITA [1] – Møllgaard/Houmann DEN [5] 1-2 (23-25, 21-15, 16-18)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Piret/Coens BEL [8] – Menia/Annique SUI [6] 0-2 (17-21, 11-21)

Gebhard/Poppinga USA [13] [Q] – Mattavelli/Tega ITA [15] 0-2 (15-21, 17-21)

Sestini/Mancinelli ITA [4] – Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q] 0-2 (15-21, 13-21)

Florian/Serrano F ESP [9] – Negenman/Radstake NED [10] [Q] 2-0 (24-22, 21-8)

Quarti di finale: Pavelková K./Pavelková A. CZE [1] – Mattavelli/Tega ITA [15] 2-0 (24-22, 21-18)

Menia/Annique SUI [6] – Veerbeek/Hogenhout NED [5] 2-0 (21-15, 21-14)

Maixnerova/Kylie CZE [3] – Florian/Serrano F ESP [9] 2-1 (21-15, 16-21, 15-9)

Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q] – Bossart/Demierre SUI [7] 2-0 (21-16, 21-11)

Semifinali: Maixnerova/Kylie CZE [3] – Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q]

Pavelková K./Pavelková A. CZE [1] – Menia/Annique SUI [6]