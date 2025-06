Cos’è successo a Kimi Antonelli? Incastrato dalla bandiera nelle qualifiche, ora serve la rimonta

Proseguono i comprensibili alti e bassi di Kimi Antonelli nella stagione d’esordio in Formula Uno, in attesa di trovare la costanza di rendimento necessaria per diventare un valore aggiunto in un top team del calibro di Mercedes. Il diciottenne bolognese, reduce dal primo podio della carriera in Canada e (nei giorni successivi) dal conseguimento del diploma, ha chiuso infatti al nono posto le qualifiche odierne al Red Bull Ring di Spielberg.

Il giovane talento italiano dovrà rimontare dunque dalla quinta fila in griglia, dopo aver rischiato l’eliminazione in Q2, a causa di un errore di valutazione del muretto box nella preparazione dell’ultimo decisivo time-attack delle prove ufficiali. A conti fatti Antonelli non ha potuto effettuare neanche un singolo giro veloce con gomme nuove in Q3, mettendo a referto un solo crono ad inizio sessione con un set di soft usate.

A differenza di Oscar Piastri e Max Verstappen l’ultimo giro lanciato di Kimi non è stato rovinato dalle bandiere gialle esposte in seguito al testacoda di Pierre Gasly in uscita da curva 10, bensì da una cattiva gestione del timing. Mercedes ha atteso troppo prima di farlo uscire dal box, relegandolo in fondo alla coda in pit-lane con il rischio di avere poco tempo per effettuare il giro di lancio prima della bandiera a scacchi.

Il driver emiliano classe 2006, costretto inoltre a farsi da parte per non ostacolare chi stava spingendo nel giro buono, è arrivato al terzo settore della pista stiriana con i secondi contati non riuscendo a tagliare il traguardo in tempo e terminando mestamente la sua qualifica senza potersi esprimere nel momento più importante del weekend.