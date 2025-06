Cos’è lo Swatt Club? La squadra amatoriale del Campione d’Italia: la realtà nata come blog ed esplosa con Conca

“Un sogno che si realizza, l’inizio di un nuovo viaggio. Abbiamo sempre sognato di creare una squadra d’élite per dare una seconda possibilità, un percorso alternativo, ai giovani atleti che non trovano spazio nel mondo del professionismo. Il nostro motto è “la vita è corsa” perché crediamo che nulla sia più formativo della competizione. I momenti difficili, le grandi prestazioni, i compagni di squadra, le relazioni, i legami con le persone“.

Lo Swatt Club si presenta con queste righe sul suo sito ufficiale, entrando poi ulteriormente nel dettaglio del progetto: “Lo sport agonistico è molto più di una semplice classifica: è cuore, passione, amore per il sudore e la fatica, è spettacolo, è appartenenza. Vogliamo che i nostri ragazzi vivano il mondo delle competizioni con la massima intensità, sia in bici che fuori. E devono essere un’ispirazione per tutti voi che ci sostenete nel nostro viaggio. Gareggeremo in gare di un giorno e in gare a tappe UCI di livello 1.2 e 2.2, mentre la nostra squadra Gravel correrà The Traka, Unbound e gli eventi più importanti della scena gravel“.

Si tratta a tutti gli effetti di una squadra amatoriale, fondata nel 2017 dal giovane imprenditore lombardo Carlo Beretta. Nata come blog (Solowattaggio) si è fatta conoscere sfruttando i social e il numero dei tesserati è progressivamente cresciuto. Oggi è sulla bocca di tutti i grandi appassionati di ciclismo perché Filippo Conca, con un passato tra World Tour e Professional, che fino a qualche mese fa non aveva più nemmeno un contratto da professionista, è ripartito con il progetto Swatt Club e si è laureato Campione d’Italia.

Il suo fondatore ne aveva parlato qualche mese fa a Bici.pro: “Superando i 900 affiliati provenienti da tutta Europa. Ci siamo dedicati alle gran fondo con ottimi risultati, ma volevamo di più. Così lo scorso anno abbiamo iscritto la squadra con soli due corridori: Mattia Gaffuri e il danese Asbjorn Hellemose, approdato quest’anno al team Jayco Alula. Mattia nelle GF vinceva a ripetizione, ma non era quella la sua dimensione, mentre Asbjorn ha ritrovato la verve giusta per risalire dopo le due stagioni alla Trek”.

Beretta aveva proseguito: “Vogliamo dare a chi lo merita una seconda chance, l’opportunità di guadagnarsi il ciclismo che conta anche avendo superato l’età che oggi viene ritenuta imprescindibile, quella della categoria juniores o i primi anni da U23. Vogliamo dare spazio a chi non trova un’occasione, un contratto, ma non siamo noi a cercarli e su questo punto vorrei mettere l’accento. Ci sono arrivate oltre 200 richieste dopo che abbiamo dato diffusione al nostro progetto.

Filippo Conca ha potuto correre il campionato italiano perché la competizione è aperta a tutti gli atleti sopra i 23 anni, professionisti o meno. La maglia tricolore conquistata dal 26enne lombardo non si potrà vedere in gruppo perché lo Swatt Club è autorizzato a disputare solo gare dilettantistiche e non professionistiche, a meno che il prossimo anno non passi tra le Continental o che il Campione d’Italia non cambi formazione.