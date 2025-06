Cosa cambierebbe per Sinner se Alcaraz non facesse il Queen’s: i risvolti sul ranking per la corsa al n.1

A differenza di Jannik Sinner, che oltre ai tre zeri sul groppone dei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Madrid, disputati durante la sospensione, ne ha già ricevuto un quarto dopo aver saltato il torneo di Amburgo, per via della regola del numero minimo di ATP 500 da giocare in stagione, questo problema non riguarda lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il tennista iberico, infatti, in stagione ha già disputato 4 tornei ATP 500 (viene equiparato a questi il Masters 1000 di Montecarlo, in quanto non obbligatorio) e per regolamento, per evitare lo zero, ricevuto ad esempio lo scorso anno, dovrà disputarne soltanto un altro dopo gli US Open.

Per questi motivi, uniti alla sicura stanchezza che lo spagnolo ha accumulato durante il Roland Garros 2025 di tennis, Alcaraz potrebbe decidere di saltare l’ATP 500 del Queen’s, al quale è iscritto ed al quale partecipò anche lo scorso anno, quando però uscì di scena agli ottavi.

Lo spagnolo nel 2024 incamerò dunque 50 punti utili per il ranking ATP, che scarterà lunedì 23 giugno, ma nel caso in cui non dovesse prendere parte al torneo sull’erba londinese, l’iberico non avrà altri tornei con cui rimpiazzarlo e dunque resterebbe con uno slot vacante.

Alcaraz scenderebbe da 8850 a quota 8800, mentre Sinner, che è a quota 10880, ripartirà ad Halle da quota 10380, avendo vinto in Germania lo scorso anno, ma avrà l’opportunità di tornare nuovamente a 10880, nel caso in cui dovesse confermare il titolo sull’erba tedesca.