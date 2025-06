Cosa cambia per Lorenzo Musetti nel ranking ATP con l’eliminazione di Draper: il sorpasso diventa possibile

Lorenzo Musetti si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata al Roland Garros, dove ha raggiunto i quarti di finale dopo essersi imposto nella titanica sfida con il danese Holger Rune. Il successo ottenuto contro uno dei rivali più insidiosi in circolazione ha proiettato il tennista italiano verso l’incrocio con lo statunitense Frances Tiafoe, avversario decisamente rognoso che ha tutte le carte in regola per impensierirlo sulla terra rossa di Parigi.

Il fuoriclasse toscano partirà comunque con i favori del pronostico e punta a raggiungere la semifinale del secondo Slam della stagione, dove con buona probabilità se la dovrebbe vedere con lo spagnolo Carlos Alcaraz (atteso dallo statunitense Tommy Paul, teoricamente non all’altezza del numero 2 del mondo). L’azzurro occupa il settimo posto nel ranking ATP con 4.160 punti all’attivo e ha le potenzialità per scalare ulteriormente la classifica internazionale.

L’eliminazione a sorpresa del britannico Jack Draper ai quarti di finale per opera del kazako Alexander Bublik permette a Lorenzo Musetti di sognare il sorpasso ai danni dell’attuale numero 4 del mondo (con 4.800 punti): per sopravanzare il 23enne, infatti, il nostro portacolori dovrebbe approdare in finale e si isserebbe così a quota 5.060 punti. Nel caso riuscisse in questa missione sarebbe certo di essere almeno numero 5 del mondo, ma sarebbe numero 4 se il serbo Novak Djokovic dovesse perdere ai quarti di finale contro il tedesco Alexander Zverev o in semifinale contro il vincente di Sinner-Bublik.