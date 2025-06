Cosa cambia per Jasmine Paolini con l’eliminazione di Andreeva a Bad Homburg. Con Swiatek scontro diretto per il n.4

Jasmine Paolini è in semifinale al WTA 500 di Bad Homburg, prendendo sempre più fiducia sui campi in erba quando mancano pochi giorni all’inizio di Wimbledon 2025. La giocatrice toscana ha battuto prima la canadese Leylah Fernandez e poi la brasiliana Beatriz Haddad Maia, ottenendo il pass per il penultimo atto del torneo tedesco che precede i Championships.

La Campionessa Olimpica in carica di doppio ha eguagliato così il risultato ottenuto un anno fa a Eastbourne, neutralizzando i 195 punti in scadenza al termine di questa settimana e garantendosi come minimo la quinta posizione nel ranking WTA di lunedì 30 giugno. Paolini si trova adesso ad una sola vittoria dalla certezza di conservare il suo quarto posto, in attesa di dover fare i conti con la pesante cambiale londinese.

L’eliminazione odierna di Mirra Andreeva, sconfitta con un duplice 6-3 dalla ceca Linda Noskova, ha infatti escluso la giovane russa dalla virtuale corsa a tre per chiudere la settimana da n.4 al mondo. In tal senso diventa decisivo lo scontro diretto in semifinale tra Jasmine e la polacca Iga Swiatek, che si contendono un posto in finale a Bad Homburg e la quarta piazza della classifica mondiale.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 30 GIUGNO

Ranking lunedì 23 giugno: 4806 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 30 giugn0: 195 (Eastbourne 2024).

Punti da incamerare lunedì 30 giugno: al momento 195 (Bad Homburg 2025).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 4806 punti, 5° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 4936 punti, 4° posto.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5111 punti, 4° posto.