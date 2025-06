Coppa del Mondo di Canottaggio, a Lucerna Anna Sarah Sophie Souwer in finale D nel singolo femminile

Nella prima giornata della seconda ed ultima tappa di Coppa del Mondo, competizione in corso di svolgimento a Lucerna fino a domenica 29, l’Italia schiera un solo equipaggio. Anna Sarah Sophie Souwer non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale e deve accontentarsi di una posizione di retrovia.

Nel singolo femminile, dopo aver concluso in undicesima posizione nella tappa di Varese, torna in gara Anna Sarah Sophie Souwer. L’azzurra chiude la seconda batteria in 08:09.81, si piazza in quinta posizione e si qualifica per la finale D di domani mattina alle 08:45.

Nel singolo PR1 uomini l’australiano Erik Horrie s’impone con 09:06.37 davanti al francese Alexis Sanchez, secondo con 9:46.19, e al tedesco Marcus Klemp con 09:53.51. I tre si ritroveranno nella finale di domenica. Nel singolo PR1 donne vince la svizzera Claire Ghiringhelli in 11:01.00 davanti all’olandese Eva Moll, seconda in 11:56.17, tera arriva la ceca Eliska Krejci in 12:52.41

Nella corsa preliminare del PR3 vince il tandem tedesco Valentin Luz-Kathrin Marchand con il tempo di 07:31.31. Conclude al secondo posto la coppia australiana Lisa Greissl-Sam Stunell con 07:38.14, terza si piazza Germania 2 con Jan Helmich ed Hermine Krumbein in 07: 42.60.

Nel singolo pesi leggeri stacca il miglior tempo l’uruguaiano Felipe Kluver Ferreira con 07:10.63, conclude secondo l’uzbeko Shakhzod Nurmatov con 07:11.79 ed è terzo, con 07:12.03, l’atleta di Honk Hong Hin Chun Chiu. Nel singolo pesi leggeri femminile accede in finale con il miglior tempo, 07:43.61 il suo crono, l’austriaca Lara Tiefenthaler. Il secondo tempo, con 07:44.44 è della messicana Kenia Lechuga Alanis. Terzo tempo d’ingresso, 07:45.30, per l’olandese Femke Van De Vliet.

Nel singolo uomini il lituano Giedrius Bieliauskas fissa il miglior tempo dei quarti di finale con 06:53.69, secondo è il norvegese Jonas Slettemark Juel con 06:53.75, il russo Yauheni Zalaty stabilisce il terzo tempo dei quarti con 06:55.92. Nelle batterie del due senza il miglior tempo è del tandem neozelandese Oliver Welch-Benjamin Taylor con 06:33.33, al secondo posto i romeni Florin Arteni e Florin Sorin Lehaci con 06:34.68, terzi i sudafricani Damien Bonhage-Koen- Christopher Baxter con 06:34.88.

Nelle batterie del due di coppia il miglior tempo, con 06:17.64, lo fissano i serbi Martin Mackovic e Nikolaj Pimenov. Terminano in seconda posizione, in 06:19.50 il duo svizzero Kai Schaetzle- Raphael Ahumada e quello romeno Andrei Sebastian Cornea-Marian Florian Enache.

Nelle batterie del quattro senza l’Australia fissa il miglior tempo con 05:54.15, la Lituania è seconda con 05:55.33, la Romania è terza con 05:56.59. Nel quattro di coppia la Gran Bretagna fissa il miglior tempo con 05:45.91, gli Stati Uniti sono secondi con 05:47.00, terza è la Polonia con 05:47.08. La Germania vince la corsa preliminare dell’otto con

05:30.93, seconda la Romania con 05:32.62 e terza l’Australia con 05:35.72.

Nel singolo femminile la britannica Lauren Henry fissa il miglior tempo con 07:37.54, seconda è l’irlandese Fiona Murtagh con 07:38.04 e terza la danese Frida Sanggaard Nielsen con 07:40.16. Nelle batterie del due senza femminile l’equipaggio romeno Maria Magdalena Rusu- Simona Radis segna il miglior tempo con 07:08.63, seconde le statunitensi Teal Cohen-Kaitlin Knifton con 07:14.33 e terzo l’equipaggio elvetico Teal Cohen-Kaitlin Knifton con 07:15.13.

Nelle batterie del due di coppia il miglior tempo è delle francesi Elodie Ravera Scaramozzino- Emma Lunatti con 06:55.33, seconde, in 06:55.96, le cinesi Yunxia Chen- Ling Zhang, terze le elleniche Evangelia Anastasiadou-Zoi Fitsiou con 06:58.85. Nel quattro senza il miglior tempo è di Stati Uniti 1 con 06:27.92, secondo l’equipaggio di Australia 1 con 06:30.97, terza la Nuova Zelanda con 06:31.00. Nelle batterie del quattro di coppia la Germania fissa il miglior tempo con 06:22.23, seconda la Romania con 06:29.55, terza si piazza la Polonia con 06:30.59. La Romania vince la corsa preliminare dell’otto con 06:04.83, seconda arriva la formazione statunitense in 06:07.08 e terza l’Australia con 06:14.77.