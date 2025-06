Canottaggio, Anna Sarah Sophie Souwer chiude ventesima in Coppa del Mondo a Lucerna

Una sola barca in gara per l’Italia nella seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Lucerna. Nella finale D del singolo femminile l’azzurra Anna Sarah Sophie Souwer conclude la sua prova in seconda posizione alle spalle della slovena Nina Kostanjsek e torna a casa con il ventesimo posto finale.

Nel singolo femminile pesi leggeri s’impone la messicana Kenia Lechuga Alanis con il tempo di 07:33.64, conclude in seconda posizione l’austriaca Lara Tiefenthaler che termina la sua prova in 07:38.88. Completa il podio, con il terzo posto, la russa Mariia Zhovner con il tempo di 07:39.82.

Nel singolo maschile pesi leggeri l’uruguaiano Felipe Kluver Ferreira porta a casa la vittoria con 06:53.22 davanti all’atleta di Honk Hong Hin Chun Chiu che conclude la sua prestazione in 06:54.46. Completa il podio Shakhzod Nurmatov. L’uzbeko arriva al traguardo con il tempo di 06:57.39.

Nelle semifinali del due senza femminile il duo romeno Maria Magdalena Rusu–Simona Radis ottiene il miglior tempo con 06:57.34, secondo tempo di riferimento per l’equipaggio ceco Anna Santruckova–Pavlina Flamikova con 07:01.46, terzo il duo britannico Eleanor Brinkhoff–Megan Slabbert con 07:02.07.

Nelle semifinali del due senza maschile i romeni Florin Arteni–Florin Sorin Lehaci chiude con il miglior tempo in 06:20.47, secondo tempo di qualificazione per l’equipaggio neozelandese Oliver Welch–Benjamin Taylor con 06:24.38. Accede alla finale con il terzo crono il duo elvetico Jonah Plock–Patrick Brunner che chiude la propria performance in 06:26.46.

Nelle semifinali del doppio femminile le cinesi Yunxia Chen–Ling Zhang concludono al primo posto con 06:47.67. L’equipaggio tedesco Juliane Faralisch–Alexandra Foester si qualifica come secondo in 06:48.25. Il terzo tempo è delle francesi Elodie Ravera Scaramozzino–Emma Lunatti con 06:48.30.

Nelle semifinali del doppio maschile gli irlandesi Fintan Mc Carthy–Konan Pazzaia staccano il miglior tempo con 06:11.43. Accedono alla finale con il secondo crono i neozelandesi Finlay Hamill-Benjamin Mason con 06:11.71, stesso tempo dei serbi Martin Mackovic–Nikolaj Pimenov.

Nelle semifinali del quattro senza miglior tempo per l’equipaggio australiano Nikolas Pender–Fergus Hamilton–Austin Reinehr–Alexander Hill con 05:48.69, secondi si piazzano, in 05:48.77, i romeni Stefan Constantin Berariu–Sergiu Vasile Bejan–Andrei Mandrila–Ciprian Tudosa. Ottengono il terzo tempo di qualificazione i lituani Domantas Stankunas–Mantas Juskevicius–Povilas Stankunas–Dovydas Stankunas che fermano il cronometro su 05:49.27.

Nelle semifinali del singolo femminile la britannica Lauren Henry accede in finale con il miglior tempo in 07:19.65, chiude in seconda posizione, con 07:25.50, l’irlandese Fiona Murtagh. Entra in finale con il terzo crono la canadese Katie Clark che chiude la sua prova in 07:28.38.

Nel singolo maschile il russo Yauheni Zalaty ottiene il primo tempo di qualificazione con 06:44.29, accede alla finale A con il secondo tempo il neozelandese Logan Ullrich che chiude la sua prova in 06:47.05. Il norvegese Jonas Slettemark Juel conquista il terzo tempo con 06:48.29.

Nel doppio misto PR3 la coppia tedesca Jan Helmich-Hermine Krumbein si aggiudica la vittoria con il tempo di 07:09.41. Al secondo posto arriva l’equipaggio australiano Lisa Greissl-Sam Stunell con il tempo di 07:11.87, terza la coppia irlandese Sadhbh Ni Laoghaire-Tiarnan O’donnell che taglia il traguardo fermando il tempo su 08:48.89.